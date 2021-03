Lazio-Torino | Gravina | “c’è un’oggettiva impossibilità di disputare la gara”

SkySport : Niente rinvio, Lazio-Torino sarà un Juve-Napoli bis - Agenzia_Ansa : Serie A, la Lega non rinvia Lazio-Torino. Anticipo confermato nonostante la quarantena imposta dalla Asl #serieA… - Gazzetta_it : Lazio-Torino verso il rinvio. Dal Pino: “Valuteremo in base al precedente di Juventus-Napoli” - ariamarelli : Lazio e Torino che forse non verrà giocata (secondo rinvio per il Toro) indovinate chi tra tutte le squadre farà c… - sampo_roberto : @pianetagenoa Si spendono parole inutili su Lazio Torino e sul campionato tra l'altro gia deciso : Lazio settima , Toro sedicesimo. -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Torino

ROMA -fa discutere e se ne parlerà ancora per molto tempo. Il match rimane in programma all'Olimpico nonostante il blocco della Asl imposto alla formazione granata : troppi casi Covid di ...... il buon senso avrebbe consigliato a chiunque la saggia decisione di rinviare la partitaprogrammata per oggi . Invece ha vinto il protocollo sul buon senso, secondo il quale per ...TORINO - In attesa dell'esito dei tamponi effettuati ieri pomeriggio, il Torino non è partito per Roma, dove alle 18.30 è in programma la partita con la Lazio, anticipo della 25esima giornata di ...In attesa dell'esito dei tamponi effettuati ieri pomeriggio, il Torino non è partito per Roma, dove alle 18.30 è in programma la partita con la Lazio, anticipo della 25ª giornata di campionato. I ...