Isola dei Famosi, Giovanni Ciacci al veleno su Elisa Isoardi: "Gliel'avrei fatta pagare" (Di martedì 2 marzo 2021) Elisa Isoardi all'Isola dei Famosi 2021 Lunedì 15 marzo 2021 in prima serata su Canale 5 prenderà al via la 15esima edizione dell'Isola dei Famosi. Il reality show che si svolgerà in Honduras prenderà il posto del Grande Fratello Vip 5 e sarà condotto da Ilary Blasi. Mentre l'inviato sarà Massimiliano Rosolini e gli opinionisti in studio saranno Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini. E' ormai quasi tutto pronto e tra i naufraghi ci sarà anche Elisa Isoardi. Quest'ultima rimasta senza trasmissioni in Rai ha deciso di accettare la proposta per cimentarsi in questa nuova avventura. Sarebbe dovuto partire anche Giovanni Ciacci, stilista e opinionista di Ogni Mattina e dei format di Barbara D'Urso. Purtroppo per motivi ...

IsolaDeiFamosi : Awed è ufficialmente un concorrente della nuova edizione di #Isola Dei Famosi?? ?? @simone_paciello - _Carabinieri_ : Nelle acque dell’Isola di Linosa, la motovedetta dei #Carabinieri di Lampedusa ha avvistato una tartaruga Caretta C… - simone_paciello : Saró un concorrente dell’isola dei famosi!?? Ancora devo razionalizzare tutto ciò ma credo che solo una volta sbarca… - ozzimau : Via il GF e avanti con l'isola dei fanosi. In mezzo er festival. Sarà na settimana da incubo?????? - stelucs : @marcosalvati E' andato all'isola dei famosi (in anticipo) -