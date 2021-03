Inter | Bc Partners a Milano | accelerazione nelle trattative

Leggi su sportface

(Di martedì 2 marzo 2021) Non sembrano cessare i problemi per l‘. Se da un parte la squadra sta vivendo un ottimo momento avendo raggiunto da tre giornate il primo posto in classifica, dall’altra la società vive un periodo complicato. Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, il padre di Steven Zhang, in un discorso ai dipendenti, ha annunciato la chiusura o la riduzione della attività non strategiche, o non rilevanti con il core business di Suning, ovvero la vendita al dettaglio, in merito al ruolo dell’all’no del gruppo di Nanchino. In occasione della semestrale diMedia & Communication è stato solo ribadito che “Suning ha garantito il suo impegno nella continuità del supporto finanziario del club”, mentre domenica ha ufficialmente chiuso i battenti con lo Jiangsu e sembra abbia accelerato le ...