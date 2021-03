Il Comic-Con di San Diego sarà virtuale anche nel 2021

(Di martedì 2 marzo 2021) (Foto: Wikipedia)Dopo lo scoppio della pandemia agli inizi del 2020, molti grandi eventi dall’ingente affluenza di pubblico sono stati posticipati a lungo oppure cancellati. Altri, come il-Con di San, una delle più imponenti convention al mondo di fumetti, videogiochi e altri prodotti della cultura pop, hanno scelto di convertirsi all’online. Il-Con@Home, un ricco palinsesto di appuntamenti, tavole rotonde, presentazioni e conferenze tutti virtuali, si è tenuto il luglio scorso, per la prima volta dalla fondazione nel 1970 non fisicamente nella città californiana. Nonostante le speranze per un ritorno nel, però, è stato confermato nelle scorse ore chel’edizione di quest’anno seguirà il medesimo formato. “Abbiamo preso l’ardua decisione di posporre ...

Il2021 in programma a San Diego , esattamente come accaduto un anno fa, è stato cancellato . Il mega - evento in programma nella città californiana non avrà dunque luogo e ci si dovrà ...Questa estate tornerà il San Diego@Home, l'organizzazione sta progettando un mini evento in presenza per novembre, svelate le date del ...Per il secondo anno consecutivo, il Convention Center di San Diego non verrà invaso da fiumane di appassionati di fumetti, serie Tv e cinecomic. Anche l’edizione 2021 dell’evento dedicato alla cultura ...Niente da fare per il San Diego Comic Con 2021: anche l’evento di quest’anno sarà esclusivamente online. Da esattamente un anno ormai stiamo convivendo con una pandemia che h ...