Helena Seger | la compagna di Zlatan Ibrahimovic che gli tiene testa dal primo «scontro»

Leggi su vanityfair

(Di martedì 2 marzo 2021) Un rimprovero violento, senza giri di parole. Così Helena Seger, in un parcheggio di Malmoe, è riuscita a fare colpo su Zlatan Ibrahimovic: lei, all’epoca modella quotatissima, redarguì lui, 19enne alle prime esperienze nel calcio dei grandi, per aver posteggiato male l’automobile: «Aveva messo la sua Ferrari in un modo che impediva alla mia Mercedes di uscire. In maniera abbastanza scontrosa gli ho detto di spostarla subito, si vede che gli è piaciuto».