Green Lantern | svelata la data prevista per l' inizio delle riprese della serie?

Le riprese della serie Green Lantern, ideata per HBO Max, sembra stiano per iniziare, come anticipato da una notizia apparsa online. Le riprese di Green Lantern, la serie tratta dai fumetti della DC prodotta per HBO Max, potrebbero iniziare prima del previsto. Online è infatti apparsa un'indiscrezione riguardante la possibile data prevista per l'inizio della produzione, anche se per ora non c'è alcuna certezza. Tra le pagine di Production List si sostiene infatti che le riprese di Green Lantern inizieranno nella città di Los Angeles il 12 aprile. Warner Bros e DC non hanno rilasciato aggiornamenti ...

