Gli espulsi dal M5S all'attacco: «Non moriremo moderati». E su Dibba: «Non ci servono leader» (Di martedì 2 marzo 2021) Eccoli qua i grillini che non ci stanno a «morire democristiani». E neanche «liberali e moderati», come ha in qualche modo invitato a fare Luigi Di Maio in una recente intervista, che ha fatto sobbalzare dalla sedia Marco Travaglio. Sono in 13 e tutti condividono la condizione di espulsi dal M5S per il loro "no" al governo Draghi. E loro lo rivendicano con una punta di orgoglio. «Nasciamo come opposizione a questo governo», sottolinea infatti Andrea Colletti nella conferenza stampa di presentazione della componente politica. Il cui nome è già un programma: "L'Alternativa c'è". In 13 fondano L'Alternativa «Il governo è l'autobiografia di una nazione in declino – incalza Pino Cabras -. Non vogliamo essere compartecipi delle cose che abbiamo sempre combattuto». L'ostacolo insormontabile ai loro occhi è soprattutto il premier. «Draghi è stato colui che ...

