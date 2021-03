Franco Morbidelli e quel team Petronas così speciale (Di martedì 2 marzo 2021) Con il 2021, Franco Morbidelli arriva al terzo anno di attività con il team Petronas. Il romano, arrivato in seno alla Yamaha dalla porta di servizio, è diventato uno dei riferimenti della casa di Iwata, specie in un anno difficile come il 2020. All’indomani della presentazione di team con base in Malesia, riteniamo interessante ascoltare le sue parole, dalle quali emerge il legame che il pilota ha costruito con la squadra. una squadra speciale, come dice lo stesso “Morbido”. Yamaha Petronas inaugura l’era Rossi Franco Morbidelli, cos’ha di speciale il team Petronas? Secondo Morbidelli, il segreto del suo team sta nei membri che ci lavorano. ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 2 marzo 2021) Con il 2021,arriva al terzo anno di attività con il. Il romano, arrivato in seno alla Yamaha dalla porta di servizio, è diventato uno dei riferimenti della casa di Iwata, specie in un anno difficile come il 2020. All’indomani della presentazione dicon base in Malesia, riteniamo interessante ascoltare le sue parole, dalle quali emerge il legame che il pilota ha costruito con la squadra. una squadra, come dice lo stesso “Morbido”. Yamahainaugura l’era Rossi, cos’ha diil? Secondo, il segreto del suosta nei membri che ci lavorano. ...

