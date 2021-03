Festival di Sanremo 2021, un cantante non si esibirà più questa sera per via di un tampone risultato positivo (Di martedì 2 marzo 2021) La prima serata del Festival di Sanremo 2021, a poche ore dal suo inizio, subisce già modifiche. questa sera infatti Irama non potrà esibirsi, per via di un tampone rapido risultato positivo appartenente ad un membro del suo staff. Dovranno quindi essere effettuati tamponi molecolari per sicurezza, come previsto dai rigidi protocolli del Festival. Proprio per questo motivo, il cantante non potrà cantare, e il suo posto verrà preso da Noemi. Se i tamponi daranno esito negativo, Irama si potrà esibire domani sera, ovvero nella seconda serata del Festival di Sanremo 2021. Qui la scaletta di ... Leggi su trendit (Di martedì 2 marzo 2021) La primata deldi, a poche ore dal suo inizio, subisce già modifiche.infatti Irama non potrà esibirsi, per via di unrapidoappartenente ad un membro del suo staff. Dovranno quindi essere effettuati tamponi molecolari per sicurezza, come previsto dai rigidi protocolli del. Proprio per questo motivo, ilnon potrà cantare, e il suo posto verrà preso da Noemi. Se i tamponi daranno esito negativo, Irama si potrà esibire domani, ovvero nella secondata deldi. Qui la scaletta di ...

Raiofficialnews : ?I Campioni e le Nuove Proposte della 1ª e della 2ª serata di #Sanremo2021, in ordine alfabetico ??… - RaiUno : Ci siamo! Parte STASERA la 71esima edizione del Festival di Sanremo ?? Alle 20.40 su #Rai1, @RaiPlay e @RaiRadio2… - tvsorrisi : Laura Pausini il 3 marzo sarà sul palco del Festival di Sanremo! Festeggeremo con lei la recente vittoria del Golden Globe 2021 #Sanremo2021 - m_paradisiaci : RT @tvsorrisi: Non per mettervi ansia, ma tra circa 290 minuti comincia il Festival di Sanremo ?? #Sanremo2021 - AndreaBettega1 : RT @RaiUno: Ci siamo! Parte STASERA la 71esima edizione del Festival di Sanremo ?? Alle 20.40 su #Rai1, @RaiPlay e @RaiRadio2 #Sanremo2021… -