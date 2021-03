De Zerbi | “Le 100 panchine con il Sassuolo un orgoglio Per il Napoli out Boga e Chiriches”

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 2 marzo 2021) Il tecnico del, Roberto De, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara con ildi domani sera. Ecco le sue dichiarazioni prima della sfida del Mapei Stadium: “Le 100 partite con il? Sono motivo d’, ci tengo a queste cose, le guardo, mi danno moltoe gioia. Non guardo mai quello che è stato, guardo quello che non sono riuscito a fare più che a compiacermi su quanto fatto ma arrivare a 100così prestigiose mi dà ancora più responsabilità, più voglia di essere adeguato a quello che rappresento”. I tanti gol fatti?“Ilha fatto tanti gol perché davanti e dietro ha giocatori di qualità e il segreto non c’è, sta nella qualità della rosa. Adesso veniamo da 13 partite con gol fatti ma ne ...