Covid: controlli a Marano, 32 multati e sequestrati 7 veicoli (Di martedì 2 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – I carabinieri hanno multato 32 persone nel corso di controlli sul rispetto della normativa di prevenzione anti-Covid a Marano (Napoli). Sono stati 106 gli identificati e 79 i veicoli controllati, 7 dei quali sono stati sequestrati. I militari hanno notificata una misura di divieto di dimora emessa del Tribunale di Napoli Nord a due giovani di 22 e 25 anni, residenti a Marano, gravemente indiziati di reati di droga commessi tra aprile e giugno 2018. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

