Carla Bruni difende il suo grande amore Sarkozy

(Di martedì 2 marzo 2021) L’il suo, Nicolas: «Che folle implacabilitàmio… la lotta continua, emergerà la verità». Dopo che l’ex presidente francese è stato condannato per traffico di influenza e corruzione, l’ex modella ha pubblicato un post su Instagram con una foto romantica di loro due e un messaggio di completo sostegno, con tanto di hashtag #injustice. E se l’ex presidente francese resta immobile al momento della lettura della sentenza, a esprimersi ci pensa la moglie. Che di vederlo con il braccialetto elettronico proprio non ci sta.unDel resto è noto l’innamoramento di Carlà nei confronti del suo uomo: ...

E poi c'è la condanna a tre anni per corruzione dell'ex presidente francese Sarkozy, monsieur, sulla triste via del tramonto. Chiudo con un doveroso accenno al festival di Sanremo ...FRANCIA - L' ex presidente francese Nicolas Sarkozy condannato a tre anni per corruzione e traffico d'influenze , e la mogliereagisce pubblicando un post su Instagram. 'Che accanimento insensato amore mio...la battaglia continua, la verità emergerà' , scrive la moglie dell'ex presidente francese nel messaggio di ...Carla Bruni: età, biografia Nata a Torino il 23 dicembre del 1967, Carla Bruni è un’ex modella, cantautrice e attrice italiana naturalizzata francese, nonché la moglie dell’ex Premier francese Nicolas ...Tre anni all’ex presidente riconosciuto colpevole di corruzione. È la prima volta nella storia francese. Carla Bruni: "Quanto accanimento" ...