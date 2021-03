Addio a Una Vita, la soap opera spagnola chiude: svelato il motivo (Di martedì 2 marzo 2021) Addio a Una Vita, la soap opera spagnola è stata cancellata tra lo sgomento dei suoi telespettatori, a svelare i motivi è stata proprio la rete televisiva. E’ una notizia di pochissime ore fa che ha davvero sconvolto tutti i fan e i telespettatori della soap opera spagnola, Una Vita chiude i battenti, è stata cancellata dalla messa in onda di TVE la rete tv che ogni giorno trasmette le puntate. L’annuncio è arrivato in modo improvviso e almeno all’apparenza senza una motivazione significativa, ma a svelare il perchè della cancellazione di Acacias 38 sul piccolo schermo in Spagna è stata proprio la retet televisiva che fino ad ora la stava trasmettendo. Prima di capire cosa è successo vi ricordo che ... Leggi su chenews (Di martedì 2 marzo 2021)a Una, laè stata cancellata tra lo sgomento dei suoi telespettatori, a svelare i motivi è stata proprio la rete televisiva. E’ una notizia di pochissime ore fa che ha davvero sconvolto tutti i fan e i telespettatori della, Unai battenti, è stata cancellata dalla messa in onda di TVE la rete tv che ogni giorno trasmette le puntate. L’annuncio è arrivato in modo improvviso e almeno all’apparenza senza una motivazione significativa, ma a svelare il perchè della cancellazione di Acacias 38 sul piccolo schermo in Spagna è stata proprio la retet televisiva che fino ad ora la stava trasmettendo. Prima di capire cosa è successo vi ricordo che ...

