1 minuto in Borsa 2 marzo 2021 (Di martedì 2 marzo 2021) (TeleBorsa) – Si muove all’insegna del rialzo la seduta finanziaria delle borse europee, mentre Piazza Affari resta indietro scambiando vicino ai valori precedenti. Apprezzabile rialzo a Milano per il comparto viaggi e intrattenimento (+2,47%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle del settore telecomunicazioni (-0,91%). In lieve rialzo lo spread, che si posiziona a +101 punti, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,70%. Tra le grandezze macroeconomiche più importanti, in Unione Europea annunciati i Prezzi al Consumo, pari a 0,9%.In Germania, pubblicato il Tasso di Disoccupazione con valore pari a 6%. Domani si attende dall’Unione Europea l’annuncio sul PMI composito, e dall’Italia la diffusione del PIL. Si attende un avvio in rosso per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove al ribasso, in ... Leggi su quifinanza (Di martedì 2 marzo 2021) (Tele) – Si muove all’insegna del rialzo la seduta finanziaria delle borse europee, mentre Piazza Affari resta indietro scambiando vicino ai valori precedenti. Apprezzabile rialzo a Milano per il comparto viaggi e intrattenimento (+2,47%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle del settore telecomunicazioni (-0,91%). In lieve rialzo lo spread, che si posiziona a +101 punti, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,70%. Tra le grandezze macroeconomiche più importanti, in Unione Europea annunciati i Prezzi al Consumo, pari a 0,9%.In Germania, pubblicato il Tasso di Disoccupazione con valore pari a 6%. Domani si attende dall’Unione Europea l’annuncio sul PMI composito, e dall’Italia la diffusione del PIL. Si attende un avvio in rosso per ladi New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove al ribasso, in ...

