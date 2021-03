Su Prime Video ‘Orecchie’, commedia cult di Alessandro Aronadio, distribuita da 102 Distribution (Di lunedì 1 marzo 2021) Disponibile su Prime Video, ‘Orecchie’, lungometraggio diretto da Alessandro Aronadio (Due vite per caso; Io c’è) e interpretato da un ricco cast, che comprende il protagonista Daniele Parisi, al suo esordio al cinema e Silvia D’Amico, Pamela Villoresi, Ivan Franek, Rocco Papaleo, Piera Degli Esposti, Milena Vukotic, Andrea Purgatori, Massimo Wertmüller, Niccolò Senni, Francesca Antonelli, Sonia Gessner, Paolo Giovannucci, Re Salvador, Masaria Colucci e Silvana Bosi. ‘Orecchie’, piccolo film prodotto con 150mila euro e girato in bianco e nero, racconta come si possa trovare, in un sibilo, la follia e l’assurdità nel mondo. E’ la storia di un uomo che si sveglia una mattina con un fastidioso fischio alle orecchie. Un biglietto sul frigo recita: “È morto il tuo amico Luigi. P.S. Mi sono ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 1 marzo 2021) Disponibile su, lungometraggio diretto da(Due vite per caso; Io c’è) e interpretato da un ricco cast, che comprende il protagonista Daniele Parisi, al suo esordio al cinema e Silvia D’Amico, Pamela Villoresi, Ivan Franek, Rocco Papaleo, Piera Degli Esposti, Milena Vukotic, Andrea Purgatori, Massimo Wertmüller, Niccolò Senni, Francesca Antonelli, Sonia Gessner, Paolo Giovannucci, Re Salvador, Masaria Colucci e Silvana Bosi., piccolo film prodotto con 150mila euro e girato in bianco e nero, racconta come si possa trovare, in un sibilo, la follia e l’assurdità nel mondo. E’ la storia di un uomo che si sveglia una mattina con un fastidioso fischio alle orecchie. Un biglietto sul frigo recita: “È morto il tuo amico Luigi. P.S. Mi sono ...

rtl1025 : ???????? @holyernia e Rkomi assieme sul palco della #suite1025 Prime Time Live per #AcquaCaldaELimone ?? #ernia #rkomi… - lvnastvrta : @cheapdrunkk beh su questo non ci giurerei.. forse però sta su Amazon prime video (ma non son sicura) - Think_movies : “Orecchie”: su Prime Video la commedia cult di Alessandro Aronadio distribuita da 102 Distribution… - RaffaellaRoma : RT @msapia24: Le prime testimonianze da #Goma raccolte da @veronicaRAN24 e @Vaccamobile - 'Rischiava di morire ogni giorno e lo sapeva' cos… - PaoloBMb70 : RT @SkySportMotoGP: ?? Le ambizioni per la sua nuova avventura e un elogio a @FrankyMorbido12 nelle prime parole di @ValeYellow46 da pilota… -