Strade Bianche 2021: il vincitore dell'edizione 2018, Tiesj Benoot, non sarà al via (Di lunedì 1 marzo 2021) Come ogni anno tantissime stelle si presenteranno al via della Strade Bianche. Tuttavia, in questo 2021 ci sarà anche una defezione importante: alla partenza della classica senese, infatti, non ci sarà il belga Tiesj Benoot. Il corridore della Sunweb è il vincitore dell'edizione 2018 della gara in questione. In quell'occasione il fiammingo sfornò una prestazione incredibile, sotto un tremendo diluvio, che gli permise di avere la meglio su rivali del rango di Romain Bardet e Wout Van Aert. La squadra di Benoot, la Sunweb, ha già annunciato la formazione, della quale non fa parte il belga. Il corridore fiammingo, quest'anno, ha fatto il suo esordio sabato alla Omloop Het Nieuwsblad e ieri ha preso parte ...

