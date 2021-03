Gattuso mi ricorda il meridionale che ha studiato al Nord e che crede di sapere tutto (Di lunedì 1 marzo 2021) Immagino che sarà capitato a molti di voi. Magari durante le feste di Natale o forse quelle estive, capita che torni in città o al paesello quel vecchio compagno del Liceo che rivedi dopo vent’anni e ti guarda con quell’aria del tipo “ ma che mi vuoi raccontare tu che non sappia già, io che ho studiato a Milano”. Ecco, confesso che personalmente Gattuso dal primo giorno che ha allenato il Napoli mi ha sempre dato questa impressione: quella di chi si aspettava forse che i tifosi e l’ambiente tutto fossero pronti ad ascoltare sulla fiducia il verbo di chi ha fatto fortuna calcistica al Nord vincendo le Champions, il Mondiale, gli scudetti. In quel grande romanzo popolare che resta (anche in tempi di business esasperati come quelli attuali) pur sempre il gioco del calcio, spesso diviene fondamentale la narrazione: ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 1 marzo 2021) Immagino che sarà capitato a molti di voi. Magari durante le feste di Natale o forse quelle estive, capita che torni in città o al paesello quel vecchio compagno del Liceo che rivedi dopo vent’anni e ti guarda con quell’aria del tipo “ ma che mi vuoi raccontare tu che non sappia già, io che hoa Milano”. Ecco, confesso che personalmentedal primo giorno che ha allenato il Napoli mi ha sempre dato questa impressione: quella di chi si aspettava forse che i tifosi e l’ambientefossero pronti ad ascoltare sulla fiducia il verbo di chi ha fatto fortuna calcistica alvincendo le Champions, il Mondiale, gli scudetti. In quel grande romanzo popolare che resta (anche in tempi di business esasperati come quelli attuali) pur sempre il gioco del calcio, spesso diviene fondamentale la narrazione: ...

