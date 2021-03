Domenica In: Elettra Lamborghini malore in studio (Di lunedì 1 marzo 2021) Momenti di paura in diretta televisiva a Domenica In per Elettra Lamborghini che non si sente bene ed è costretta a lasciare lo studio di Mara Venier. La prossima opinionista de L’Isola dei Famosi si è dovuta far soccorrere dal medico della Rai… L’intervista con Elettra Lamborghini a Domenica In si farà un’altra volta. Magari quando l’opinionista della prossima edizione de L’Isola dei famosi starà meglio, avrà risolto Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 1 marzo 2021) Momenti di paura in diretta televisiva aIn perche non si sente bene ed è costretta a lasciare lodi Mara Venier. La prossima opinionista de L’Isola dei Famosi si è dovuta far soccorrere dal medico della Rai… L’intervista conIn si farà un’altra volta. Magari quando l’opinionista della prossima edizione de L’Isola dei famosi starà meglio, avrà risolto Articolo completo: dal blog SoloDonna

