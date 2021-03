Ciclismo, Strade Bianche 2021: data, orario, diretta tv e streaming (Di lunedì 1 marzo 2021) Sabato 6 marzo è il giorno della Strade Bianche 2021, la Classica giunta alla quindicesima edizione e ormai appuntamento fisso con l’inizio della stagione del grande Ciclismo internazionale. Sugli sterrati toscani va in scena una delle corse più intriganti e affascinanti, che vedrà i corridori percorrere 184 chilometri con partenza e arrivo a Siena dove il traguardo sarà come sempre posto nella splendida cornice di Piazza del Campo. Si torna alla tradizionale collocazione primaverile, dopo che nello scorso agosto l’evento toscano aveva segnato la ripartenza post-lockdown con il trionfo di Wout Van Aert davanti a Davide Formolo. IN TV – Gli appassionati potranno seguire la Strade Bianche in diretta tv sia su Eurosport (visibile anche su Dazn) che sui canali RaiSport, ... Leggi su sportface (Di lunedì 1 marzo 2021) Sabato 6 marzo è il giorno della, la Classica giunta alla quindicesima edizione e ormai appuntamento fisso con l’inizio della stagione del grandeinternazionale. Sugli sterrati toscani va in scena una delle corse più intriganti e affascinanti, che vedrà i corridori percorrere 184 chilometri con partenza e arrivo a Siena dove il traguardo sarà come sempre posto nella splendida cornice di Piazza del Campo. Si torna alla tradizionale collocazione primaverile, dopo che nello scorso agosto l’evento toscano aveva segnato la ripartenza post-lockdown con il trionfo di Wout Van Aert davanti a Davide Formolo. IN TV – Gli appassionati potranno seguire laintv sia su Eurosport (visibile anche su Dazn) che sui canali RaiSport, ...

