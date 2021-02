Uncharted, Tom Holland sembra deluso dal suo Nathan Drake (Di domenica 28 febbraio 2021) Tom Holland è stato recentemente intervistato sul suo ruolo di Nathan Drake nell'imminente film di Uncharted, ma le parole che ha usato per descrivere la sua esperienza non sono state...completamente positive. Nell'intervista pubblicata su GQ, Holland ha raccontato di come sia stato incitato a mettere su massa muscolare per interpretare Drake e che la principale direzione della pellicola era quello di renderlo più "cool" possibile. "E' stato un esperimento di vanità che mi ha lasciato una strana sensazione. Nel momento in cui inizi a preoccuparti nell'apparire bene in ogni scena, il recitare diventa qualcosa di diverso dell'interpretare un personaggio. Credo che ci fossero dei momenti nella mia performance in Uncharted dove cado sotto quell'incantesimo del cercare di ... Leggi su eurogamer (Di domenica 28 febbraio 2021) Tomè stato recentemente intervistato sul suo ruolo dinell'imminente film di, ma le parole che ha usato per descrivere la sua esperienza non sono state...completamente positive. Nell'intervista pubblicata su GQ,ha raccontato di come sia stato incitato a mettere su massa muscolare per interpretaree che la principale direzione della pellicola era quello di renderlo più "cool" possibile. "E' stato un esperimento di vanità che mi ha lasciato una strana sensazione. Nel momento in cui inizi a preoccuparti nell'apparire bene in ogni scena, il recitare diventa qualcosa di diverso dell'interpretare un personaggio. Credo che ci fossero dei momenti nella mia performance indove cado sotto quell'incantesimo del cercare di ...

