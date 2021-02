Udinese Fiorentina 1-0 | cronaca e tabellino

(Di domenica 28 febbraio 2021) Alla Dacia Arena, il match valido per la 24ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi,, risultato, moviola elive Alla “Dacia Arena”,si affrontano nel match valido per la 24ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-0 MOVIOLA 86? GOL– Cross perfetto di De Paul dalla destra e schiacciata vincente di testa da posizione ravvicinata di Nestorovski. 63?pericolosa – Vlahovic viene imbeccato in area di rigore e a tu per tu con Musso si fa ipnotizzare dal portiere bianconero 60? Si allungano le squadre – I reparti iniziano a sfilacciarsi 46? Traversa di Martinez Quarta – Conclusione ...

messveneto : Tanti auguri Zoff, il mito Dino compie 79 anni: Una coincidenza: la ricorrenza nel giorno in cui si gioca la partit… - MarcoBellinazzo : Diritto tv. Voto in assemblea @SerieA. 11 DAZN - 9 astenuti Inter Milan Juventus Atalanta Lazio Napoli Verona Udin… - GoalItalia : MATCH REPORT - #UdineseFiorentina 1-0: Nestorovski rilancia i friulani, gigliati nuovamente nei guai ?? - TuttoMercatoWeb : De Paul inventa, Nestorovski segna: l'Udinese batte la Fiorentina 1-0 e tiene alla larga la zona rossa - pablo0138 : RT @acffiorentina: ? | 90’+4 Triplice fischio di Volpi. Alla Dacia Arena vince l’Udinese Udinese ?? Fiorentina 1??-0?? #ForzaViola ?? #Fio… -

Calciomercato.it vi offre il match della 'Dacia Arena' tra le squadre di Gotti e Prandelli in tempo reale Lafa visita all'in una gara valida per la 24esima giornata del campionato di Serie A, quinto turno del girone di ritorno. Appaiate in classifica a quota 25 punti, le formazioni di ...Alla Dacia Arena, il match valido per la 24ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca ...88' - Prandelli opera un doppio cambio: dentro Montiel e Borja Valero, fuori Eysseric e Pezzella. 86' - Milenkovic si perde totalmente Nestorovski alle sue spalle, per il ...La squadra di Conte ha la grande possibilità di allungare in vetta, scontri salvezza importanti negli altri due match del pomeriggio tra Udinese-Fiorentina e Crotone-Cagliari ...