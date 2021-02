“Travaglio” di Renzi: giorno giusto per querelare il Fatto (Di domenica 28 febbraio 2021) Andiamo a cercare Fattoni da recuperare in comunità e ne abbiamo uno al Senato, il Travaglio di Renzi si chiama Marco. Ma del resto caro, speriamo ex senatore, lei se le cerca. Se ne va in giro a creare intrighi che neanche spiega e poi si lamenta che il Fatto Quotidiano la prende di mira. Leggi su periodicodaily (Di domenica 28 febbraio 2021) Andiamo a cercareni da recuperare in comunità e ne abbiamo uno al Senato, ildisi chiama Marco. Ma del resto caro, speriamo ex senatore, lei se le cerca. Se ne va in giro a creare intrighi che neanche spiega e poi si lamenta che ilQuotidiano la prende di mira.

mario_bontempo : RT @bimbi_mr: Il senatore Matteo Renzi ha dato mandato ai suoi legali di agire in sede civile nei confronti de il Fatto Quotidiano e del di… - Paoletto003 : RT @MPoltero: EVVAI. Khashoggi, staff Renzi: Dato mandato a legali per azione contro Fatto quotidiano Roma, 28 feb. (LaPresse) - il Senato… - Rosae37488907 : RT @AvantiRenzi: Renzi querela di nuovo Travaglio che lo ha definito complice dell’ assassinio del giornalista Kashoggi. Bravo Matteo. È l’… - 57Davide : RT @bimbi_mr: Il senatore Matteo Renzi ha dato mandato ai suoi legali di agire in sede civile nei confronti de il Fatto Quotidiano e del di… - mimmoanzivino : RT @AvantiRenzi: Renzi querela di nuovo Travaglio che lo ha definito complice dell’ assassinio del giornalista Kashoggi. Bravo Matteo. È l’… -

Ultime Notizie dalla rete : Travaglio Renzi Renzi: "Giorno giusto per citare in giudizio Travaglio" Il tweet del leader di Italia Viva: "Con Il Fatto Quotidiano vista l'aggressione di stamani" Matteo Renzi citerà in giudizio Marco Travaglio e Il Fatto Quotidiano. Ad annunciarlo è lo stesso leader di Italia Viva su Twitter che, pubblicando un selfie sorridente in sella alla bicicletta, spiega: "...

Renzi: 'Giorno giusto per citare in giudizio Travaglio' Matteo Renzi citerà in giudizio Marco Travaglio e Il Fatto Quotidiano. Ad annunciarlo è lo stesso leader di Italia Viva su Twitter che, pubblicando un selfie sorridente in sella alla bicicletta, spiega: '...

Renzi: "Giorno giusto per citare in giudizio Travaglio" Adnkronos Renzi: "Giorno giusto per citare in giudizio Travaglio" Il tweet del leader di Italia Viva: "Con Il Fatto Quotidiano vista l’aggressione di stamani" Matteo Renzi citerà in giudizio Marco Travaglio e Il Fatto Quotidiano. Ad annunciarlo è lo stesso leader di ...

Guerra nel M5S, Travaglio asfalta Di Maio: “Grillini moderati? Non li votano manco i parenti” (video) A Travaglio ha fatto molto sorridere quell'intervista in cui Luigi Di Maio parlava del M5S come di una forza ormai "liberale e moderata" ...

Il tweet del leader di Italia Viva: "Con Il Fatto Quotidiano vista l'aggressione di stamani" Matteociterà in giudizio Marcoe Il Fatto Quotidiano. Ad annunciarlo è lo stesso leader di Italia Viva su Twitter che, pubblicando un selfie sorridente in sella alla bicicletta, spiega: "...Matteociterà in giudizio Marcoe Il Fatto Quotidiano. Ad annunciarlo è lo stesso leader di Italia Viva su Twitter che, pubblicando un selfie sorridente in sella alla bicicletta, spiega: '...Il tweet del leader di Italia Viva: "Con Il Fatto Quotidiano vista l’aggressione di stamani" Matteo Renzi citerà in giudizio Marco Travaglio e Il Fatto Quotidiano. Ad annunciarlo è lo stesso leader di ...A Travaglio ha fatto molto sorridere quell'intervista in cui Luigi Di Maio parlava del M5S come di una forza ormai "liberale e moderata" ...