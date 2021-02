Svezia | Falck Renewables | l’impianto eolico di Brattmyrliden va in rete

(Di domenica 28 febbraio 2021)di, in, è stato energizzato ed è ora collegato alla– di proprietà della societàVind AB, controllata di– è composto da 19 turbine Nordex N133 di 199,5 metri di altezza, per una capacità installata totale di 74,1 MW. Le turbine stanno svolgendo la fase finale di testing, prima di raggiungere la piena operatività, prevista per la fine del primo trimestre del 2021.– che si trova nei pressi del villaggio di Trehörningsjö, nel comune di Örnsköldsvik, in– fornirà annualmente energia pulita a circa 52.700 famiglie, contribuendo alle azioni di...

... per tenere conto dei più elevati prezzi dell'elettricità e del leggero rinvio dell'attivazione degli asset eolici in. Intermonte sottolinea la base di attività ben diversificata di...