Sci alpino, Federica Brignone: “Sono contenta per la vittoria. Non è facile quando i risultati non arrivano…” (Di domenica 28 febbraio 2021) Federica Brignone ha vinto il super-G della Val di Fassa, portandosi a quota 16 successi complessivi in Coppa del Mondo e raggiungendo Deborah Compagnoni in vetta alla classifica delle sciatrici italiane più vincenti di sempre nel circuito maggiore. Per la nativa di Milano classe 1990 si tratta della prima affermazione stagionale, dopo essere salita quattro volte sul podio in seconda o terza posizione tra super-G e slalom gigante. Quest’oggi Brignone è stata fenomenale, rifilando la bellezza di 59 centesimi ad una Lara Gut-Behrami in stato di grazia e 72 a Corinne Suter, terza. “La cosa migliore è sempre cercare di vivere in serenità e dare il massimo. Oggi Sono riuscita a farlo. Sono riuscita a fare quello che faccio in allenamento e Sono davvero soddisfatta. Il risultato è importante ... Leggi su oasport (Di domenica 28 febbraio 2021)ha vinto il super-G della Val di Fassa, portandosi a quota 16 successi complessivi in Coppa del Mondo e raggiungendo Deborah Compagnoni in vetta alla classifica delle sciatrici italiane più vincenti di sempre nel circuito maggiore. Per la nativa di Milano classe 1990 si tratta della prima affermazione stagionale, dopo essere salita quattro volte sul podio in seconda o terza posizione tra super-G e slalom gigante. Quest’oggiè stata fenomenale, rifilando la bellezza di 59 centesimi ad una Lara Gut-Behrami in stato di grazia e 72 a Corinne Suter, terza. “La cosa migliore è sempre cercare di vivere in serenità e dare il massimo. Oggiriuscita a farlo.riuscita a fare quello che faccio in allenamento edavvero soddisfatta. Il risultato è importante ...

Eurosport_IT : In una lettera meravigliosa @MikaelaShiffrin racconta il suo Mondiale, con un ringraziamento speciale a Cortina e l… - Gazzetta_it : #sci #SuperG in Val di Fassa, urlo #Brignone: 16 trionfi, raggiunta la #Compagnoni - Esercito : Il nostro amatissimo #tricolore, fiero e orgoglioso, domina le cinque torri nel magnifico scenario dolomitico! Un’e… - Campioni_cn : Sci alpino femminile, Coppa del mondo: super-G Val di Fassa, Marta Bassino sesta - flamminiog : RT @Gazzetta_it: #sci #SuperG in Val di Fassa, urlo #Brignone: 16 trionfi, raggiunta la #Compagnoni -