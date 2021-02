Maldini: “Romagnoli out? Giusto non sia contento. Tomori? Quando il Milan chiama…” (Di domenica 28 febbraio 2021) Il ds del Milan, Paolo Maldini, ha parlato a pochi minuti dalla gara con la Roma ai microfoni di Sky. Queste le sue parole: “Tomori riscattato? Ho la fortuna di lavorare in un club che Quando chiama… Chiama. Quando chiama il Milan, ha effetto su tanti giocatori: a livello Europeo non vinciamo da 14 anni ma è un club storico. Per quel che riguarda Fikayo, è un giocatore che ha caratteristiche particolari: è veloce, ha intensità, secondo noi era un possibile rinforzo. Il riscatto di Tomori dal Chelsea? C’è un diritto di riscatto molto alto, sarà una nostra valutazione da qui a fine stagione. C’è comunque un diritto di riscatto, la situazione è chiara”. Romagnoli out: “Sicuramente non è contento: c’è ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 28 febbraio 2021) Il ds del, Paolo, ha parlato a pochi minuti dalla gara con la Roma ai microfoni di Sky. Queste le sue parole: “riscattato? Ho la fortuna di lavorare in un club cheChiama.chiama il, ha effetto su tanti giocatori: a livello Europeo non vinciamo da 14 anni ma è un club storico. Per quel che riguarda Fikayo, è un giocatore che ha caratteristiche particolari: è veloce, ha intensità, secondo noi era un possibile rinforzo. Il riscatto didal Chelsea? C’è un diritto di riscatto molto alto, sarà una nostra valutazione da qui a fine stagione. C’è comunque un diritto di riscatto, la situazione è chiara”.: “Sicuramente non è: c’è ...

