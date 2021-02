Flavio Paulin, il primo cantante de “I Cugini Di Campagna (Di domenica 28 febbraio 2021) Flavio Paulin è un cantante noto per essere stato insieme ad Ivano Michetti il fondatore de “I Cugini Di Campagna” insieme ad Ivano Michetti. Stasera vedremo il chitarrista della band tra gli ospiti di Live Non E’ La D’Urso dove a distanza di sette anni incontrerà Nick Luciani, il quarto cantante del gruppo. Paulin classe 1948 nasce a Trieste ed è stato anche autore di alcuni dei testi del gruppo nato nel 1970. L’artista giuliano ha inciso con il suo falsetto il marchio di fabbrica sui successi de I Cugini Di Campagna come Anima Mia. Con la band incide i primi sei album dal 1972 al 1977 per poi concludere la collaborazione e ripartire con una carriera solista Flavio Paulin dopo ” I ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 28 febbraio 2021)è unnoto per essere stato insieme ad Ivano Michetti il fondatore de “IDi” insieme ad Ivano Michetti. Stasera vedremo il chitarrista della band tra gli ospiti di Live Non E’ La D’Urso dove a distanza di sette anni incontrerà Nick Luciani, il quartodel gruppo.classe 1948 nasce a Trieste ed è stato anche autore di alcuni dei testi del gruppo nato nel 1970. L’artista giuliano ha inciso con il suo falsetto il marchio di fabbrica sui successi de IDicome Anima Mia. Con la band incide i primi sei album dal 1972 al 1977 per poi concludere la collaborazione e ripartire con una carriera solistadopo ” I ...

I ricordi di Flavio Paulin, autore e cantante di "Anima Mia": «Andavo in bici in piazza Unità» Il nonno Alberto, antifascista, fu fondatore de Il Corriere di Trieste nel 1945