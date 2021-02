Covid, Sebastiani: “La curva dei casi cresce in modo esponenziale” (Di domenica 28 febbraio 2021) L'epidemia di Covid-19 in Italia si trova in una fase di aumento di tipo esponenziale, con un tempo di raddoppio di circa 5 giorni, più basso rispetto a quello registrato in ottobre, probabilmente a causa della circolazione delle varianti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 28 febbraio 2021) L'epidemia di-19 in Italia si trova in una fase di aumento di tipo, con un tempo di raddoppio di circa 5 giorni, più basso rispetto a quello registrato in ottobre, probabilmente a causa della circolazione delle varianti. L'articolo .

orizzontescuola : Covid, Sebastiani: “La curva dei casi cresce in modo esponenziale” - jimihendrix1980 : Covid:Sebastiani(Cnr),curva epidemia in aumento esponenziale - jimihendrix1980 : Covid: Sebastiani (Cnr), c'è un legame fra ricoveri in terapia intensiva e scuole - SciiKimici : RT @Lady_ofShalott_: Covid-19, con la riapertura scuole c'è stato aumento di ricoveri nelle terapie intensive. Lo spiega il matematico Seba… - Lady_ofShalott_ : Covid-19, con la riapertura scuole c'è stato aumento di ricoveri nelle terapie intensive. Lo spiega il matematico S… -