"Una dose di vaccino a tutti, le sole chiusure non bastano", dice Bertolaso (Di sabato 27 febbraio 2021) AGI - "Bisogna subito puntare sulla prima dose, lo sto dicendo da una settimana e mi pare che anche il presidente del Consiglio lo stia sottolineando. Se ho 100 mila dosi di vaccino le uso per 100 mila persone, non mi riduco a 50 mila per poi fare il richiamo". Lo dice in un'intervista al Corriere della Sera Guido Bertolaso, l'ex capo della Protezione civile, oggi coordinatore della campagna vaccinale lombarda. "Ci sono territori vicini, che hanno già sofferto molto, in cui le varianti, soprattutto quella inglese, stanno correndo parecchio e si rivelano più contagiose della prima versione del coronavirus", aggiunge Bertolaso. Secondo l'ex capo della Protezione civile, le nuove chiusure "sono misure giuste, servono a limitare la diffusione del virus" ma non ...

