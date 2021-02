Un grande Verona ferma la Juve Barak risponde a Ronaldo 1-1

(Di sabato 27 febbraio 2021) Al Bentegodi si sfidano Hellasntus nell’anticipo del sabato sera, valido per la 24a giornata di Serie A. Partono bene i bianconeri che ci provano con Ramsey, Kulusevski e De Ligt mostrandoenergia, l’undici scaligero reagisce subito con Faraoni che al 7? colpisce di testa su un traversone di Zaccagni e dopo l’intervento di Szczesny la palla va sul palo. Al quarto d’ora Chiesa impegna Silvestri, poi la partita diventa più fisica e arrivano tre ammonizioni: Ramsey, De Ligt efiniscono sul taccuino di Maresca. Si va al riposo sullo 0-0 dopo un buon primo tempo. Nella ripresa allantus servono quattro minuti per passare in vantaggio: Kulusevski trova uncorridoio per Chiesa che sfida Lovato in uno contro uno e appoggia per, il ...

