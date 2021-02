Ultime Notizie Roma del 27-02-2021 ore 14:10 (Di sabato 27 febbraio 2021) Romadailynews radiogiornale l’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio si va verso un nuovo dpcm che entrerà in vigore il 6 marzo per un mese le regioni hanno ricevuto bozza Pasqua e Pasquetta blindate parrucchieri chiusi in zona rossa cinema teatri musei riapriranno il 27 marzo didattica distanza almeno al 50% per le scuole superiori da lunedì Lombardia Piemonte Marche passano da zona gialla zona arancione Molise Basilicata diventano zone rosse tasso di positività nazionale è al 6:03 % si guarda alla scuola a questi mesi mancanti prima della fine dell’anno scolastico sulle ipotesi di chiusura delle scuole ne abbiamo parlato con Marcello Pacifico presidente del sindacato ANIEF lo sentiamo che dovremmo poi se ancora dopo un anno la situazione delle scuole rimane di fatto inprotocolli di sicurezza abbiamo siglato a questo punto bisogna immediatamente ... Leggi su romadailynews (Di sabato 27 febbraio 2021)dailynews radiogiornale l’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio si va verso un nuovo dpcm che entrerà in vigore il 6 marzo per un mese le regioni hanno ricevuto bozza Pasqua e Pasquetta blindate parrucchieri chiusi in zona rossa cinema teatri musei riapriranno il 27 marzo didattica distanza almeno al 50% per le scuole superiori da lunedì Lombardia Piemonte Marche passano da zona gialla zona arancione Molise Basilicata diventano zone rosse tasso di positività nazionale è al 6:03 % si guarda alla scuola a questi mesi mancanti prima della fine dell’anno scolastico sulle ipotesi di chiusura delle scuole ne abbiamo parlato con Marcello Pacifico presidente del sindacato ANIEF lo sentiamo che dovremmo poi se ancora dopo un anno la situazione delle scuole rimane di fatto inprotocolli di sicurezza abbiamo siglato a questo punto bisogna immediatamente ...

