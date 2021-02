Traffico Roma del 27-02-2021 ore 17:30 (Di sabato 27 febbraio 2021) Luceverde Roma trovati dalla redazione il pomeriggio prosegue senza particolari disagi per chi viaggia sul grande raccordo anulare e sul percorso cittadino della Roma Teramo scorrevole anche sull’intero tratto della tangenziale est può che gli spostamenti in città e maggiormente concentrati sulla zona del Lungotevere Romano sia in direzione Testaccio che verso il Flaminio circolazione e rallentata ma senza altri disagi di rilievo su Viale delle Muro Torto da viale del Galoppatoio per chi è diretto a via Luisa di Savoia a Mostacciano in seguito agli interventi di manutenzione idrica continua la chiusura di Viale Don Pasquino Borghi tra Viale Beata Vergine del Carmelo e la rampa di accesso su via Cristoforo Colombo verso quest’ultimo tratto a Ostia ricordiamo chiusa via Arduino forgiarini interventi di manutenzione alla rete idrica tra ... Leggi su romadailynews (Di sabato 27 febbraio 2021) Luceverdetrovati dalla redazione il pomeriggio prosegue senza particolari disagi per chi viaggia sul grande raccordo anulare e sul percorso cittadino dellaTeramo scorrevole anche sull’intero tratto della tangenziale est può che gli spostamenti in città e maggiormente concentrati sulla zona del Lungotevereno sia in direzione Testaccio che verso il Flaminio circolazione e rallentata ma senza altri disagi di rilievo su Viale delle Muro Torto da viale del Galoppatoio per chi è diretto a via Luisa di Savoia a Mostacciano in seguito agli interventi di manutenzione idrica continua la chiusura di Viale Don Pasquino Borghi tra Viale Beata Vergine del Carmelo e la rampa di accesso su via Cristoforo Colombo verso quest’ultimo tratto a Ostia ricordiamo chiusa via Arduino forgiarini interventi di manutenzione alla rete idrica tra ...

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Incidente via Casilina: strada chiusa in località Laghetto, elisoccorso sul posto Incidente in via Casilina. La strada statale - sabato 27 febbraio - è temporaneamente chiusa al traffico al chilometro 22, in località Laghetto, in provincia di Roma. Incidente in via Casilina: cosa è successo Secondo quanto riferito da Anas, un veicolo è fuoriuscito di strada ed una persona è ...

Smog Roma: Ecoitaliasolidale, ieri e oggi nuovo e inutile blocco veicoli più inquinanti ... 43,5 microgrammi per metro cubo di aria, e su tale parametro Roma è addirittura al quintultimo ... con la riduzione del traffico veicolare del 48 - 60%. È emersa una significativa riduzione dei livelli ...

Blocco del traffico a Roma il 25 e 26 febbraio: chi può e chi non può circolare Fanpage.it Auto fuori strada, un ferito grave Un veicolo è fuoriuscito di strada e una persona è rimasta gravemente ferita. Sul posto è presente l’eliambulanza per il soccorso. Anas, società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane, ricorda che q ...

Un enorme iceberg, grande quanto Roma, si è spezzato in due Un gigantesco iceberg di 1270 kmq in Antartide, grande quasi quanto la superficie della città di Roma, si è spezzato in due.

