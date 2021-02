Terremoto Islanda – Violenta scossa di Ml 5.2 con epicentro a Reykjavik (Di sabato 27 febbraio 2021) Il 27 Febbraio 2021 ore 09:07 è stata registrata una scossa di Terremoto di magnitudo 5.2 e profondità 10 km a Reykjavik (Islanda). Secondo la scala Richter, un evento sismico di magnitudo 5.2 è classificato come Terremoto “moderato“e descritto nel modo seguente: può causare gravi danni strutturali agli edifici costruiti male in zone circoscritte. Danni Leggi su periodicodaily (Di sabato 27 febbraio 2021) Il 27 Febbraio 2021 ore 09:07 è stata registrata unadidi magnitudo 5.2 e profondità 10 km a). Secondo la scala Richter, un evento sismico di magnitudo 5.2 è classificato come“moderato“e descritto nel modo seguente: può causare gravi danni strutturali agli edifici costruiti male in zone circoscritte. Danni

ilmeteoit : #TERREMOTO #ISLANDA, #VIOLENTA scossa di #Magnitudo 5.2 a #Reykjavik. Ecco QUI i #DETTAGLI - Croquet15293193 : RT @wolfPris: Scosse di terremoto stamattina nella penisola di Reykjanes, Islanda. Qui passa la dorsale medio-atlantica, che separa la plac… - armidago68 : RT @wolfPris: Scosse di terremoto stamattina nella penisola di Reykjanes, Islanda. Qui passa la dorsale medio-atlantica, che separa la plac… - angheran70 : RT @LaStampa: Paura in Islanda, terremoto di magnitudo 5.7 sulla scala Richter. Nuova forte scossa anche in Croazia - annamariamoscar : Paura in Islanda, terremoto di magnitudo 5.7 sulla scala Richter. Nuova forte scossa anche in Croazia -