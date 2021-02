Sci alpino, Laura Pirovano: “11 centesimi dal podio sono pochi e bruciano un po’, ma sono contenta” (Di sabato 27 febbraio 2021) Laura Pirovano si conferma la discesista italiana più in forma del lotto (in assenza delle infortunate Sofia Goggia e Nicole Delago) e raccoglie un ottimo quinto posto nella seconda discesa libera della Val di Fassa, valevole per la Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino femminile. La 23enne trentina ha quindi migliorato l’ottava piazza di ieri, sciando alla grande nella parte centrale de “La Volata” e inserendosi a 79 centesimi dalla vincitrice Lara Gut-Behrami ma a soli 11 centesimi dalla terza posizione di Kira Weidle. Per Pirovano si tratta del secondo miglior risultato in carriera nel circuito maggiore, dopo il quarto posto ottenuto poco più di un mese fa a Crans Montana. “sono solo a 11 centesimi dal podio, ma ... Leggi su oasport (Di sabato 27 febbraio 2021)si conferma la discesista italiana più in forma del lotto (in assenza delle infortunate Sofia Goggia e Nicole Delago) e raccoglie un ottimo quinto posto nella seconda discesa libera della Val di Fassa, valevole per la Coppa del Mondo 2020-2021 di scifemminile. La 23enne trentina ha quindi migliorato l’ottava piazza di ieri, sciando alla grande nella parte centrale de “La Volata” e inserendosi a 79dalla vincitrice Lara Gut-Behrami ma a soli 11dalla terza posizione di Kira Weidle. Persi tratta del secondo miglior risultato in carriera nel circuito maggiore, dopo il quarto posto ottenuto poco più di un mese fa a Crans Montana. “solo a 11dal, ma ...

Eurosport_IT : In una lettera meravigliosa @MikaelaShiffrin racconta il suo Mondiale, con un ringraziamento speciale a Cortina e l… - Esercito : Il nostro amatissimo #tricolore, fiero e orgoglioso, domina le cinque torri nel magnifico scenario dolomitico! Un’e… - _Carabinieri_ : La Bandiera italiana, “scortata” dall’Arma dei #Carabinieri, svetta su @cortina2021, a conclusione dei Campionati d… - damirosso : RT @RSIsport: ???????? Scatenata Lara Gut-Behrami! La ticinese trionfa nella discesa della Val di Fassa e vola in vetta alla generale di Coppa… - aostasera : Sci alpino, Federica Brignone chiude 23ª la seconda discesa in Val di Fassa -