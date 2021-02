Renzi replica su intervista a Bin Salman | giusto avere rapporti con Arabia Saudita

NickCeck : @il_cappellini Sono dell'idea che la replica di Renzi sia stata parecchio più centrata. - 6dimattina_ : @GiorgioSciara01 MA MENO MALE. Mado mi hai ricordato la faccia di Renzi alla replica di Conte che ridere - VeronicaPasseri : #Franceschini: “#Marini sarebbe stato un grande presidente della Repubblica ma il voto fu travolto dal vento ubriac… - asaro_berto : Si attende la replica di Renzi. -

Ultime Notizie dalla rete : Renzi replica

Nella sua Enews, il leader di Italia viva ricorda che il paese è un baluardo contro l'estremismo islamico ma ammette che bisogna fare di più per il rispetto dei giornalistiIl leader di Iv è membro della commisione difesa con la fondazione del principe ereditario Mohammed Bin Salman, accusato dagli Usa di essere coinvolto ...Intrattenere rapporti con l’Arabia Saudita “Non solo è giusto, ma è anche necessario“. Matteo Renzi risponde nella sua enews alle critiche di Pd, M5s e Leu all’indomani della diffusione del rapporto d ...Pianella. "Gli esponenti locali del partito democratico hanno perso un’ottima occasione per rimanere in silenzio". Questo è l'incipit del comunicato della Lega Abruzzo- Pianella in risposta al gruppo ...