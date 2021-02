Montemarano | inseguimento nella notte | i ladri abbandonano l’auto e la refurtiva e scappano a piedi

Leggi su anteprima24

(Di sabato 27 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Av) –: ie la. Nel corso dei servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino,tarda serata di ieri a, una pattuglia della locale Stazione ha intercettato e bloccato la potente Audi segnalata al 112. Nel veicolo, preparato “ad hoc” e dotato di targhe rubate qualche giorno fa in provincia di Caserta, sono stati rinvenuti attrezzi da scasso (un grosso martello, 3 “di porco” e un disco per flex) nonché varia. Sono in corso accertamenti da ...