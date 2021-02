Lotti verdi | confermate in Appello le assoluzioni Imputati eccellenti | si ipotizzava uno scambio di favori

(Di sabato 27 febbraio 2021) FERMO - Assolti perché il fatto non sussiste. Non vi fu tentata concussione nella compravendita deidi Casabianca . A ribadirlo ieri la Corte didi Ancona che ha confermato in toto la ...

Corriere Adriatico

Secondo la Procura fermana tutti gli imputati avrebbero partecipato a una rete di scambi di favori per ricevere benefici dalla compravendita dei: un affare milionario, dunque. Per tutti gli ...... resi sicuri del loro futuro su quei piccolidi terreno, sarebbero diventati i protagonisti ...non ignorare più quegli spazi già densamente abitati e fino ad allora segnalati solo come aree, ...Sono otto i candidati al primo turno che si sono candidati per le elezioni suppletive dopo le dimissioni di Pierre Maudet. In programma il prossimo 7 ...FERMO - Assolti perché il fatto non sussiste. Non vi fu tentata concussione nella compravendita dei lotti di Casabianca. A ribadirlo ieri la Corte di Appello di Ancona che ...