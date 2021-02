Il post partita di Dinamo Sassari-Venezia

(Di domenica 28 febbraio 2021) è caratterizzato dalle dichiarazioni dei coach dei due rispettivi roster. Gianmarco Pozzecco, ha così commentato il match vinto dalla sua: “Potrei raccontarvi le varie vicissitudini che abbiamo vissuto nell’ultimo periodo ma non sarebbe giusto. Ci sono cose che caratterizzano il mondo dello sport, delle peculiarità che uno L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::, come seguire il match, diretta tv e info streaming Pozzecco e l’identità di una squadra da ritrovare presto Cremona-rinviata per Covid. Gli aggiornamenti Olimpia ...

OfficialASRoma : ?????? #RomaBraga: il post partita di @romatv - SkySportNBA : NBA, Paul George mangia pollo fritto durante l'intervista post partita - Inter_TV : ?? | IN ONDA I nostri videowall per il post partita di #MilanInter ?????? - Magliadelcuore : RT @MarcoGuadagnol: La conferenza post partita di #Pirlo è più avvilente della partita stessa. Che amarezza e soprattutto ma dove siamo fin… - mauriziofemoni : @pisto_gol Nn l’ho persa!...su #BolognaLazio nessuna disamina...!ok... faccio io...!bologna superiore che dopo il… -

Ultime Notizie dalla rete : post partita

Sky Sport

...Verona: 'Senza Ronaldo la Juve si giocherebbe la zona playout con il Brescia in B'. Ecco una raccolta di tweet: Cioè rischiamo anche di perderla! Che tristezza! E che ansia ogni! #...Il consigliere Augusto De Beni, facendo riferimento alpubblicato dal sindaco Stefano ... a questo punto, èla raccolta di firme. Ma il taglio è iniziato seguendo il "crono programma", ...Coach Walter De Raffaele nel post partita del match di Sassari: "Sassari ha vinto meritatamente. Per quanto riguarda la nostra partita, l'infortunio di Michael Bramos al 1' ci ha ...Al termine della partita, Coach Bjedov ha commentato così la vittoria contro Varese, il primo pensiero per Coach Djordjevic: “Djordjevic sta bene, per prima cosa. E’ stato ...