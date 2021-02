Il giornalista detective che “dimentica” la vittima di femminicidio per concentrarsi sul “dramma” del colpevole

Leggi su giornalettismo

(Di sabato 27 febbraio 2021) Ci sono storie che devono essere raccontate, ma esistono anche i modi giusti per raccontarle. Eppure, anno 2021, ci sono ancora alcuni giornalisti che per parlare di un determinato fatto di cronaca utilizzano strategie che puntano quasi a creare empatia tra il lettore e l’assassino. Esatto: empatia nei confronti dell’assassino e non delladi un efferato omicidio. L’ultimo caso arriva da Genova, dove la scorsa settimana è stata brutalmente uccisa con più di cento coltellate Clara Ceccarelli. La mano omicida è quella di Renato Scapusi, ex compagno della donna. Uncome, purtroppo, uno dei tanti che riempie le pagine di cronaca dei giornali. Perché la violenza degli uomini sulle donne non è la mistificazione della realtà, ma un virus della società contemporanea. LEGGI ANCHE >, quel titolo che cambi solo ...