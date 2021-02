Danza e Balletto di Udine: “Moving Centuries 2021” (Di sabato 27 febbraio 2021) Debutta in modalità online il progetto “Moving Centuries” nato con l’intento di promuovere, divulgare e valorizzare l’arte coreutica tra i giovani studenti provenienti da scuole pubbliche e private a indirizzo artistico, coreutico e musicale. Ideato dall’Associazione Danza e Balletto di Udine, questo innovativo corso di Storia della Danza attua rapporti di collaborazione con enti e strutture che si danno obiettivi comuni e, per l’undicesima edizione, rinsalda la sua partnership con il Liceo Coreutico “Uccellis” di Udine e il Liceo Coreutico “Bonporti” di Trento. A causa dell’emergenza sanitaria che ha congelato l’intero comparto coreutico, “Moving Centuries” riparte coinvolgendo la redazione ... Leggi su udine20 (Di sabato 27 febbraio 2021) Debutta in modalità online il progetto “” nato con l’intento di promuovere, divulgare e valorizzare l’arte coreutica tra i giovani studenti provenienti da scuole pubbliche e private a indirizzo artistico, coreutico e musicale. Ideato dall’Associazionedi, questo innovativo corso di Storia dellaattua rapporti di collaborazione con enti e strutture che si danno obiettivi comuni e, per l’undicesima edizione, rinsalda la sua partnership con il Liceo Coreutico “Uccellis” die il Liceo Coreutico “Bonporti” di Trento. A causa dell’emergenza sanitaria che ha congelato l’intero comparto coreutico, “” riparte coinvolgendo la redazione ...

