Chiusura scuole, Garattini: “Va valutata in base al contagio locale” (Di sabato 27 febbraio 2021) "Quella di chiudere o no le scuole", di fronte alla necessità di fermare la corsa di Covid-19 e al pericolo sempre più pressante delle varianti, "è una decisione molto difficile. Bisogna vedere quali sono adesso le situazioni locali" in termini di circolazione del virus. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 27 febbraio 2021) "Quella di chiudere o no le", di fronte alla necessità di fermare la corsa di Covid-19 e al pericolo sempre più pressante delle varianti, "è una decisione molto difficile. Bisogna vedere quali sono adesso le situazioni locali" in termini di circolazione del virus. L'articolo .

Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ Lite tra Salvini e il chiusurista Zingaretti. Male la conferenza stato-regioni. Come pri… - petergomezblog : Covid, Toti ordina una zona rossa “light” a Ventimiglia. E a Sanremo, nella settimana del Festival, scatta solo la… - zaiapresidente : ?? “Il Presidente Zaia prende atto del l’annullamento della notizia Adn-Kronos secondo cui starebbe per firmare una… - lucasalvioli : Il Cts propone chiusura tutte scuole quando vengono superati i 100 casi ogni 100mila abitanti (Ansa). Se si intende… - orizzontescuola : Chiusura scuole, Garattini: “Va valutata in base al contagio locale” -