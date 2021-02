Benevento | ecco i convocati | un gradito ritorno per Inzaghi

Leggi su anteprima24

Sono 25 i giallorossida Filippoper la sfida in programma domani alle ore 18 al Diego Armando Maradona di Napoli contro gli azzurri di Gennaro Gattuso. In lista, come previsto, non figurano lo squalificato Glik e gli infortunati Improta e Iago Falque. Si rivede invece Gaetano Letizia, che era assente dalla sfortunata trasferta di Cagliari nel corso della quale si infortunò. PORTIERI: Lucatelli, Manfredini, Montipò, Gori. DIFENSORI: Letizia, Caldirola, Tuia, Depaoli, Barba, Foulon, Pastina. CENTROCAMPISTI: Viola, Tello, Hetemaj, Ionita, Dabo, Diambo, Schiattarella, R. Insigne. ATTACCANTI: Di Serio, Gaich, Caprari, Lapadula, Sau, Moncini.