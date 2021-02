“Basta, non deve più lavorare!”. Amici, Arisa accecata dalla rabbia. Furia incontrollata dopo quello che è successo in studio (Di sabato 27 febbraio 2021) Ancora screzi nella scuola di ‘Amici’. Come succede praticamente ogni sabato pomeriggio, anche nella puntata del 27 febbraio è accaduto di tutto con Maria De Filippi che deve fare sempre attenzione a far rimanere i nervi saldi ai protagonisti. Ad inFuriarsi è stata l’insegnante di canto Arisa, che non ci ha visto più dalla rabbia ed ha cominciato a puntare il dito. Si è dunque verificato uno scontro molto durissimo, che ha lasciato di stucco le persone presenti in studio e i telespettatori. Già i giorni scorsi non erano stati tranquilli ad ‘Amici’, visto che parecchi studenti sono stati puniti per essersi comportati male. Infatti gli spazi comuni della casetta versavano in condizioni igieniche pessime e per alcuni di loro è stata disposta la ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 27 febbraio 2021) Ancora screzi nella scuola di ‘’. Come succede praticamente ogni sabato pomeriggio, anche nella puntata del 27 febbraio è accaduto di tutto con Maria De Filippi chefare sempre attenzione a far rimanere i nervi saldi ai protagonisti. Ad inrsi è stata l’insegnante di canto, che non ci ha visto piùed ha cominciato a puntare il dito. Si è dunque verificato uno scontro molto durissimo, che ha lasciato di stucco le persone presenti ine i telespettatori. Già i giorni scorsi non erano stati tranquilli ad ‘’, visto che parecchi studenti sono stati puniti per essersi comportati male. Infatti gli spazi comuni della casetta versavano in condizioni igieniche pessime e per alcuni di loro è stata disposta la ...

RobertoBurioni : Bellissime notizie, ricordo che per i vaccini non basta il pensiero. Bisogna prenotarli, comprarli, distribuirli e… - Capezzone : Lo dicevamo a #Conte ed è giusto dirlo a #Draghi. La sola proroga di rottamazione e saldo e stralcio NON BASTA. E t… - TizianaFerrario : I problemi si risolvono non si cavalcano.Questo fa un politico serio e con buon senso. Come se il problema degli it… - gianppaolo : per fare ci vuole fantasia , per insegnare basta conoscere l'enciclopedia, ma una persona solo enciclopedica non pu… - DONTSMILEATLU : @UNFUCXWlTABLE basta ma perché io non compro niente -