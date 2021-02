Barcellona, occhi su Bastoni: l’Inter lo reputa incedibile (Di domenica 28 febbraio 2021) Il Barcellona è molto interessato al difensore dell’Inter Alessandro Bastoni. La dirigenza nerazzurra al momento lo reputa incedibile Secondo quanto riferito dal portale spagnolo Don Balon, il Barcellona è molto interessato al difensore dell’Inter Alessandro Bastoni. Il difensore nerazzurro al momento è giudicato incedibile e per questo motivo per convincere la dirigenza interista a lasciarlo partire servirà un’offerta irrinunciabile. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 28 febbraio 2021) Ilè molto interessato al difensore delAlessandro. La dirigenza nerazzurra al momento loSecondo quanto riferito dal portale spagnolo Don Balon, ilè molto interessato al difensore delAlessandro. Il difensore nerazzurro al momento è giudicatoe per questo motivo per convincere la dirigenza interista a lasciarlo partire servirà un’offerta irrinunciabile. Leggi su Calcionews24.com

