Ufo, avvistamento nel Messico: conferme dall’American Airlines (Di venerdì 26 febbraio 2021) Avvistato un Ufo in Messico: la conferma arriva dalla Federal AViation Administration e dall’American Airlines Nel New Mexico è stato avvistato un Ufo. A riportare la notizia è stato il sito AeroTime News ed a confermarla ci ha pensato la Federal Aviation Administration (FAA). L’agenzia federale per la sicurezza dei voli americani e l’American Airlines L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 26 febbraio 2021) Avvistato un Ufo in: la conferma arriva dalla Federal AViation Administration eNel New Mexico è stato avvistato un Ufo. A riportare la notizia è stato il sito AeroTime News ed a confermarla ci ha pensato la Federal Aviation Administration (FAA). L’agenzia federale per la sicurezza dei voli americani e l’AmericanL'articolo proviene da Inews.it.

andrewelcome : @SkyTG24 Oh ma perché tutti gli avvistamenti avvengono negli #Usa ? Mai una news: “Attenzione, avvistamento UFO a San Nicolò!” - Bugghe : Avvistamento Ufo in New Mexico, American Airlines conferma - Triplete12 : RT @SkyTG24: Avvistamento Ufo in New Mexico, American Airlines conferma - ValleIacopo : RT @SkyTG24: Avvistamento Ufo in New Mexico, American Airlines conferma - claudio_lesizza : RT @SkyTG24: Avvistamento Ufo in New Mexico, American Airlines conferma -

Ultime Notizie dalla rete : Ufo avvistamento Confermato avvistamento UFO in New Mexico: la ricostruzione dei fatti Ci sarebbe stato un avvistamento UFO in New Mexico , confermato dalla compagnia aerea American Airlines . Come riportato da ' tg24.sky.it ', la notizia è stata riportata per la prima volta da AeroTime News, portale ...

Avvistamento Ufo in New Mexico, American Airlines conferma L'avvistamento risalirebbe allo scorso 21 febbraio e sarebbe stato avvalorato dalle dichiarazioni ... il Pentagono crea una divisione per studiare gli Ufo Il pilota ha contattato via radio una torre di ...

Fiorentina-Pistoiese, l'unica partita di calcio sospesa dagli UFO Goal.com “Avvistato un Ufo nei cieli”: arriva la conferma che non ti aspetti Nei cieli viene avvistato un Ufo e questa volte non è solamente una suggestione: arriva infatti una conferma totalmente inaspettata Da decenni ormai si continua a parlare dell’esistenza o meno degli ...

Pilota avvista un UFO, American Airlines conferma Il pilota di un aereo dell’American Airlines ha riferito di aver visto un oggetto volante non identifico (UFO) sui cieli del New Mexico.

Ci sarebbe stato unin New Mexico , confermato dalla compagnia aerea American Airlines . Come riportato da ' tg24.sky.it ', la notizia è stata riportata per la prima volta da AeroTime News, portale ...L'risalirebbe allo scorso 21 febbraio e sarebbe stato avvalorato dalle dichiarazioni ... il Pentagono crea una divisione per studiare gliIl pilota ha contattato via radio una torre di ...Nei cieli viene avvistato un Ufo e questa volte non è solamente una suggestione: arriva infatti una conferma totalmente inaspettata Da decenni ormai si continua a parlare dell’esistenza o meno degli ...Il pilota di un aereo dell’American Airlines ha riferito di aver visto un oggetto volante non identifico (UFO) sui cieli del New Mexico.