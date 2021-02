Traffico Roma del 26-02-2021 ore 17 | 00

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 26 febbraio 2021)infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italianein coda sul Raccordo Anulare lungo la carreggiata interna tra il bivio per Firenze e via Prenestina altre cose sulla carreggiata esterna tra laFiumicino e la diramazione per Napoli incolonnato ilsullaFiumicino si tratta di lavori tra via della Magliana & via del Cappellaccio verso l’Eur segnala anche un incidente a nord della capitale fine su via Flaminia anche qui a causa di un incidente tra la tangenziale est e Saxa Rubra Verso il raccordo anulareintenso su via ...