Pfizer, consegne in Bergamasca Dal 1° marzo previste 54 mila dosi (Di venerdì 26 febbraio 2021) Tra l’8 e il 29 marzo, in Bergamasca sono attese 40.950 dosi del vaccino Pfizer, quello che si impiega per le somministrazioni agli over 80. Ci sono inoltre le 12.870 dosi della settimana alle porte. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 26 febbraio 2021) Tra l’8 e il 29, insono attese 40.950del vaccino, quello che si impiega per le somministrazioni agli over 80. Ci sono inoltre le 12.870della settimana alle porte.

Ultime Notizie dalla rete : Pfizer consegne Adesso Draghi striglia l'Europa: pugno duro per avere i vaccini ... le società hanno comunicato la riduzione delle consegne. Risultato: i Paesi membri, che nel frattempo avevano incentrato le loro campagne di vaccinazioni basandosi sulle spedizioni dei vari Pfizer - ...

Vaccini Covid, Draghi alla Ue: "Accelerare, e no scuse per le aziende inadempienti" I dati sulle consegne delle dosi - insiste Draghi - non sono rassicuranti perché non danno ... Sempre in tema di vaccini, Pfizer ha avviato trattative con 11 aziende con stabilimenti in Europa per ...

Vaccino covid Pfizer, Fda autorizza conservazione a temperature di congelatore La Food and Drug Administration statunitense ha autorizzato il trasporto e la conservazione del vaccino Pfizer per un massimo di due settimane alle 'temperature convenzionali' tipiche dei congelatori ...

Von der Leyen: no a licenze obbligatorie per produrre vaccini Bruxelles, 26 feb. (askanews) - La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha rivendicato con forza la scelta di cooperare con l'industria farmaceutica, e di far collaborare le imp ...

