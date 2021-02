Palermo: controlli antidroga, 7 arresti e 14 kg di hashish sequestrati (Di venerdì 26 febbraio 2021) Palermo, 26 feb. (Adnkronos) - Sono sette le persone arrestate e sei quelle denunciate nell'ultima settimana dai carabinieri a Palermo e provincia per coltivazione, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Nella zona del Villaggio Santa Rosalia i militari hanno sequestrato quasi 14 chili di hashish, suddivisi in panetti, scoperti in un appartamento abbandonato anche grazie al fiuto del cane antidroga Ron. Sequestrato anche denaro contante ritenuto provento dell'attività di spaccio per circa 2mila euro. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 26 febbraio 2021), 26 feb. (Adnkronos) - Sono sette le persone arrestate e sei quelle denunciate nell'ultima settimana dai carabinieri ae provincia per coltivazione, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Nella zona del Villaggio Santa Rosalia i militari hanno sequestrato quasi 14 chili di, suddivisi in panetti, scoperti in un appartamento abbandonato anche grazie al fiuto del caneRon. Sequestrato anche denaro contante ritenuto provento dell'attività di spaccio per circa 2mila euro.

