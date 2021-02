Non abbiamo ancora i vaccini ma avremo il passaporto vaccinale: la solita beffa in Europa (Di venerdì 26 febbraio 2021) Un’altra “perla” dell’Europa: avremo il patentino vaccinale ma non i vaccini. A cosa servirà e chi lo avrà non si sa. Che presa per i fondelli. Mentre Draghi nella riunione Ue ha fatto presente che sul piano vaccinale bisogna darsi una mossa, nei fatti non è successo sostanzialmente nulla. Supermario Draghi – ironizza Nicola Porro nella sua rassegna stampa – ha detto quello che chiunque avrebbe chiesto: signori cosa sta succedendo? Ci vuole una nuova strategia. Rasi ex numero uno dell’Ema in un’intervista su Italia oggi afferma che di questo passo non si raggiungerà mai l’immunità di gregge. Il suo consiglio è che l’Italia diventi partner dei produttori dei vaccini. Ma per far questo i tempi sono lunghi e non immediati. Perché non ci si è pensato prima? passaporto ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 26 febbraio 2021) Un’altra “perla” dell’il patentinoma non i. A cosa servirà e chi lo avrà non si sa. Che presa per i fondelli. Mentre Draghi nella riunione Ue ha fatto presente che sul pianobisogna darsi una mossa, nei fatti non è successo sostanzialmente nulla. Supermario Draghi – ironizza Nicola Porro nella sua rassegna stampa – ha detto quello che chiunque avrebbe chiesto: signori cosa sta succedendo? Ci vuole una nuova strategia. Rasi ex numero uno dell’Ema in un’intervista su Italia oggi afferma che di questo passo non si raggiungerà mai l’immunità di gregge. Il suo consiglio è che l’Italia diventi partner dei produttori dei. Ma per far questo i tempi sono lunghi e non immediati. Perché non ci si è pensato prima?...

