Morcheeba | in arrivo il singolo “Oh Oh Yeah”

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Esce oggi il nuovodeiintitolato Oh Oh. Si tratta del secondoestratto dall’album Blackest Blue, che sarà disponibile dal 14 maggio 2021. Dallo stesso album era già stato estratto ilSounds Of Blue, pubblicato a inizio anno. Chi sono i? Isono una band londinese. Esordiscono nel 1995 e si affermano sulla scena Trip hop inglese alla fine degli anni ’90. La fama della band è cresciuta di anno in anno da allora. Nel corso della loro carriera, ihanno sperimentato più di un genere musicale. Con l’utilizzo dell’elettronica, attingendo al pop rock, all’alternative rock e all’indie rock, la band ha trovato un proprio stile musicale. Skye Edwards e Ross Godfrey sono considerati veri e ...

Ultime Notizie dalla rete : Morcheeba arrivo

Metropolitan Magazine

