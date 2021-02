Giulia De Lellis e i problemi con il farmaco: “Il mio corpo che cambia” (Di venerdì 26 febbraio 2021) Giulia De Lellis ha rilasciato una controversa dichiarazione riguardante dei farmaci che sta assumendo ultimamente, che la stanno cambiando G. De Lellis (Instagram)Giulia De Lellis è una delle influencer più apprezzate del momento. Ne ha fatta di strada da quando ha esordito prima nelle case degli Italiani. In entrambe le occasioni fu una dei protagonisti assoluti degli show, riscuotendo parecchio successo. La televisione è sempre stato un suo obbiettivo fino a quando nel 2016 venne scelta come corteggiatrice a Uomini e Donne, storico dating show di Canale 5. Qui venne particolarmente apprezzata non solo da Andrea Damante, tronista che alla fine la sceglierà, ma anche dal pubblico da casa. Questo apprezzamento convincerà la produzione a lanciarla nella casa del Grande ... Leggi su kronic (Di venerdì 26 febbraio 2021)Deha rilasciato una controversa dichiarazione riguardante dei farmaci che sta assumendo ultimamente, che la stannondo G. De(Instagram)Deè una delle influencer più apprezzate del momento. Ne ha fatta di strada da quando ha esordito prima nelle case degli Italiani. In entrambe le occasioni fu una dei protagonisti assoluti degli show, riscuotendo parecchio successo. La televisione è sempre stato un suo obbiettivo fino a quando nel 2016 venne scelta come corteggiatrice a Uomini e Donne, storico dating show di Canale 5. Qui venne particolarmente apprezzata non solo da Andrea Damante, tronista che alla fine la sceglierà, ma anche dal pubblico da casa. Questo apprezzamento convincerà la produzione a lanciarla nella casa del Grande ...

inchesensoh : RT @g0ldentz: comunque pippe di tommaso zorzi>>>>>>>bimbe di giulia de lellis NON FACCIO IO LE REGOLE #tzvip - g0ldentz : comunque pippe di tommaso zorzi>>>>>>>bimbe di giulia de lellis NON FACCIO IO LE REGOLE #tzvip - ImmaDiana3 : Tommaso sia fuori la casa che dentro è ormai il vincitore. Non vincerà. Vi ricordo cosa successe nell’edizione di G… - SimonaDeMarzo2 : @camixniall Giulia De Lellis.....mi vergogno - ReginaPH77 : Io ho visto Daniele Bossari, ripeto DANIELE BOSSARI, vincere al televoto contro Giulia De Lellis, ripeto GIULIA DE… -